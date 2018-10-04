СЕГОДНЯ 22:10 2018-10-04T22:10:43+03:00

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В Волгограде начинается отопительный сезон. Уже с 5 октября тепло начнут получать первые восемь больниц и школа-интернат в Кировском районе.

Как сообщает «КП-Волгоград», распоряжение о начале подтопки медицинских и образовательных учреждений подписал глава Волгограда Виталий Лихачев. Прием заявок на подачу тепла в социальные учреждения продолжается.

С 5 октября тепло будет поступать в несколько больниц, расположенных в пяти районах Волгограда. Также тепло получит школа-интернат в Кировском районе Волгограда. Специалисты ООО «Концессии теплоснабжения» продолжают принимать заявки от детских садов и больниц на предоставление тепла. Они отрабатываются в приоритетном порядке. В целом же к отопительному периоду готовы все 185 волгоградских больниц и поликлиник, а также 505 школ и детских садов.

Подготовка жилых домов к отопительному сезону находится в завершающей стадии. Всего коммунальщики проверили и подготовили к приему теплоносителя инженерные системы в 5251 доме, а полноценный отопительный сезон начнется после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней будет держаться ниже восьми градусов тепла.