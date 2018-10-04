Волгоградцев собирают на общегородской субботник

СЕГОДНЯ 21:47 2018-10-04T21:47:55+03:00

На него выйдут чиновники, учителя и даже профессора

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6 октября в Волгограде устраивают большую генеральную уборку. Традиционный субботник пройдет от Тракторозаводского до Красноармейского района. В обязательном порядке на него выйдут чиновники районных администраций, учителя, сотрудники вузов и ссузов, ТОСы, заводчане. Все остальные – по желанию. Задача стоит простая:подготовить город к зиме, чтобы весной мы совсем уж не заросли в мусоре.

В планах собрать сухостой, окопать деревья и высадить новые. Для этого саженцы специально вырастили в Горпитомнике. 350 побегов жимолости, миндаля, рябины и клена посадят в Центральном районе Волгограда. Озеленят и остальные территории города: Советский, Тракторозаводской и Дзержинский районы. Около тысячи деревьев украсят аллеи и парковые зоны.

Особое внимание уделят скверам и паркам. Не забудут и про памятные места. Генеральная уборка пройдет на острове Людникова, на Лысой горе, возле командного пункта в Кировском районе на улице Южнобережной.

Если вы решили помочь, вас ждут на улицах Волгограда с 9-00 до 12-00 6 октября. Форма одежды – рабочая.