Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов пригласил в гости легенду бокса Роя Джонса

СЕГОДНЯ 20:44 2018-10-04T22:03:11+03:00

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Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Сергей Морозов - врио молодой, активный и мобильный. Еще вчера знакомился с местным МЧС, а сегодня пожимает руку Рою Джонсу в Москве. О встрече с легендой бокса Сергей Морозов сообщил в соцсетях.

- Пригласил легенду бокса, гражданина Российской Федерации Роя Джонса в Астрахань. Он обещал подумать, - сообщил чиновник.

А для сомневающихся выложил фотографию в своем инстаграме. На ней – настоящее мужское рукопожатие. На фоне великого спортсмена новый астраханский глава выглядит достойно и внушительно. Тем более, стоит учитывать, что за плечами чиновника служба в Федеральной службе охраны и Санкт-Петербургская государственная академи физической культуры имени П. Ф. Лесгафта. Так что и Сергей Петрович смог бы показать боксеру пару приемов.

Может, благодаря врио губернатора астраханцы смогут и Роя Джонса увидеть и прикоснуться к остальным легендам. Вдруг Сергей Морозов еще кого зазовет в гости.

СПРАВКА "КП"

Рой Джонс-младший - российский и американский боксер-профессионал. Получил золотую медаль на олимпиаде в 1988 году. Обладатель множества титулов за победные бои в средней, полутяжелой и тяжелой весовой категориях. Снимался в кино, занимался музыкой. В 2015 году в Севастополе во время встречи с президентом России попросил российское гражданство, которое и получил. Теперь он и гражданин США, и гражданин России.