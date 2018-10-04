В Волгоградском аэропорту стало больше пассажиров – открыли рейсы в Минводы и Ростов-на-Дону

СЕГОДНЯ 19:59 2018-10-04T19:59:06+03:00

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Волгоградский аэропорт получил новую жизнь в этом году. Перед чемпионатом мира по футбола его полностью реконструировали и построили новые терминалы. И в июне и июле у воздушной гавани были рекордные цифры по пассажиропотоку. Сейчас, конечно, они меньше. Но все равно радуют, потому что растут от месяца к месяцу. За сентябрь самолеты перевезли 104 тысячи волгоградцев и гостей города. Основная масса людей летала в соседние города и в столицы. 15 тысяч человек воспользовались международными рейсами. Всего было сделано 939 вылетов.

Как рассказали «КП-Волоград» в международном аэропорту Волгограда, летать стали чаще благодаря открытию новых рейсов. В понедельник отправляется самолет до Минвод. Также стало возможным улететь в Ростов-на-Дону по вполне вменяемой цене благодаря авиакомпании «Азимут».