Экс-глава Городища будет работать в комитете транспорта

СЕГОДНЯ 17:48 2018-10-04T17:48:19+03:00

Нового заместителя комитета транспорта представили на совещании по вопросу развития транспорта в Волгоградской области. Фото: пресс-службы администрации Волгоградской области

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В комитете транспорта и дорожного хозяйства администрации Волгоградской области новое назначение. На должность заместителя председателя назначен ушедший в отставку глава рабочего поселка Городище Сергей Сивоконь.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации Волгоградской области, нового заместителя председателя комитета губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров представил в четверг, 4 октября, на совещании по дальнейшему комплексному развитию транспортной отрасли региона и в частности, волгоградской агломерации. Первоочередные задачи в этой сфере нужно решить до 1 ноября 2018 года.

Напомним, Сергей Сивоконь, до недавнего времени трудившийся в должности главы администрации рабочего поселка Городище написал заявление об увольнении по собственному желанию. В среду, 3 октября, прошение об отставке удовлетворили депутаты Городищенской городской думы.