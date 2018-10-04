2018-10-04T17:48:19+03:00
Общество

Экс-глава Городища будет работать в комитете транспорта

Сергей Сивоконь назначен на должность заместителя председателя структурного подразделения областной администрации
Сергей ВИКТОРОВ
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Нового заместителя комитета транспорта представили на совещании по вопросу развития транспорта в Волгоградской области. Фото: пресс-службы администрации Волгоградской областиНового заместителя комитета транспорта представили на совещании по вопросу развития транспорта в Волгоградской области. Фото: пресс-службы администрации Волгоградской области
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В комитете транспорта и дорожного хозяйства администрации Волгоградской области новое назначение. На должность заместителя председателя назначен ушедший в отставку глава рабочего поселка Городище Сергей Сивоконь.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации Волгоградской области, нового заместителя председателя комитета губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров представил в четверг, 4 октября, на совещании по дальнейшему комплексному развитию транспортной отрасли региона и в частности, волгоградской агломерации. Первоочередные задачи в этой сфере нужно решить до 1 ноября 2018 года.

Напомним, Сергей Сивоконь, до недавнего времени трудившийся в должности главы администрации рабочего поселка Городище написал заявление об увольнении по собственному желанию. В среду, 3 октября, прошение об отставке удовлетворили депутаты Городищенской городской думы.

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