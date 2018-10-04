Дачники могут торговать на Центральном рынке Волгограда до 1 ноября

СЕГОДНЯ 17:42 2018-10-04T17:42:39+03:00

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Осень в этом году выдалась теплой и урожайной. У многих дачников тех же яблок, например, созрело столько, что несут на продажу. Поэтому в администрации города решили продлить до 1 ноября для садоводов сезон, когда они могут реализовать свою продукцию на Центральном рынке на льготных условиях. Напомним, что ранее льготный период был установлен до 1 октября.

- Торговать волгоградские дачники по-прежнему могут на благоустроенных торговых площадках МУП «Центральный рынок» - в Центральном и Ворошиловском районах, - уточняют в мэрии. - Там места для дачников предоставляются бесплатно при предоставлении книжки садовода. С них взимают только плату за вывоз мусора и услуги ветсанлаборатории.

В администрации говорят, что сегодня ежедневно на этих местах торгуют порядка 30-ти дачников.

В мэрии также напоминают, что 14 октября на Центральном рынке пройдет фестиваль еды, в котором примут участие популярные волгоградские бренды.