2018-10-04T17:42:39+03:00
Общество

Дачники могут торговать на Центральном рынке Волгограда до 1 ноября

Льготный сезон для садоводов продлили на месяц
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Еще месяц дачники могут бесплатно торговать на рынке.Еще месяц дачники могут бесплатно торговать на рынке.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

Осень в этом году выдалась теплой и урожайной. У многих дачников тех же яблок, например, созрело столько, что несут на продажу. Поэтому в администрации города решили продлить до 1 ноября для садоводов сезон, когда они могут реализовать свою продукцию на Центральном рынке на льготных условиях. Напомним, что ранее льготный период был установлен до 1 октября.

- Торговать волгоградские дачники по-прежнему могут на благоустроенных торговых площадках МУП «Центральный рынок» - в Центральном и Ворошиловском районах, - уточняют в мэрии. - Там места для дачников предоставляются бесплатно при предоставлении книжки садовода. С них взимают только плату за вывоз мусора и услуги ветсанлаборатории.

В администрации говорят, что сегодня ежедневно на этих местах торгуют порядка 30-ти дачников.

В мэрии также напоминают, что 14 октября на Центральном рынке пройдет фестиваль еды, в котором примут участие популярные волгоградские бренды.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-глава Городища будет работать в комитете транспорта
В день игры Ротора волгоградские электрички остановятся на Мамаевом кургане
Проекту Вслух - пять лет: В библиотеке Волгограда опять будут читать стихи
«Немного устала»: в Волгоградской области нашли пропавшую пенсионерку
В Волгограде капитан Волго-Донского канала попался на злоупотреблениях
Писателю Борису Екимову присвоят звание Почетного гражданина Волгоградской области
Под Астраханью у браконьеров изъяли 100 килограммов осетрины
В Волгограде проверят качество всех отремонтированных дорог
В Волгограде главбуха фирмы отправили в колонию с отсрочкой
Астраханец получил три года колонии за "воспитание" падчерицы
Губернатор Андрей Бочаров собирается на игру «Ротора» с дублем «Краснодара»
На постах под Волгоградом полиция задержала 10 нелегальных мигрантов
В Волгограде речные трамвайчики подвезут людей к электричке
Есть кто с Красноармейского, а с Бекетовки: Данила Козловский зовет волгоградцев на район
В Волгограде лихач на иномарке вылетел в кювет при обгоне
На севере Волгограда в автобусе упали две женщины
Освободившийся из колонии волгоградец передал другу на зону помазок с наркотиками
Молодая волгоградка обчистила съемную квартиру
В Астрахани столкнулись четыре авто: пострадала 10-летняя девочка
Прокуратура заставила власти сделать пандус волгоградцу-колясочнику
Под Волгоградом женщина оплатила за сожителя долг по алиментам
На трассе под Волгоградом на ходу вспыхнул автомобиль
Водителя «Мазды», не пропускавшего «скорую» в волгоградском дворе, накажут на 500 рублей
Волгоградцев, умеющих держать кисть в руках, приглашают на конкурс пленэров
Волгоградцы все чаще платят налоги за сдачу квартир