2018-10-04T17:05:59+03:00
Общество

В день игры Ротора волгоградские электрички остановятся на Мамаевом кургане

6 октября поезда помогут развести болельщиков с матча
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Дополнительно назначена на 6 октября электричка Краснооктябрьская – Шпалопропитка.Дополнительно назначена на 6 октября электричка Краснооктябрьская – Шпалопропитка.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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6 октября в Волгограде пройдет очередной футбольный праздник: на «Волгоград Арене» наша команда «Ротор» будет принимать дубль «Краснодар-2». Игра предстоит сложная, но интересная. И настоящие волгоградские болельщики ее точно не пропустят и придут на матч поддержать команду. Чтобы волгоградцы без проблем добрались к стадиону и разъехались обратно по домам, в этот день усилят работу общественного транспорта. В том числе изменится расписание пригородных электричек.

В субботу, как рассказали «КП-Волгоград» в Приволжской железной дороге, электричка, следующая по маршруту «Шпалопропитка – Аэропорт», на один рейс изменит расписание и сделает остановку на станции «Мамаев курган».

Так, отправится со станции она в 13.54, на Мамаевом кургане будет в 15.01, в Аэропорт приедет в 15.30.

Кроме того, на 6 октября назначается дополнительная «городская электричка» по маршруту Краснооктябрьская – Шпалопропитка:

- отправление со станции Краснооктябрьская в 18.18, на Мамаевом Кургане - в 18.25, прибудет на станцию Шпалопропитка в 19.36.

Начало футбольного матча "Ротор-Краснодар-2" в 16.00, окончание - в 18.00.

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