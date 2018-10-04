В день игры Ротора волгоградские электрички остановятся на Мамаевом кургане

СЕГОДНЯ 17:05 2018-10-04T17:05:59+03:00

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6 октября в Волгограде пройдет очередной футбольный праздник: на «Волгоград Арене» наша команда «Ротор» будет принимать дубль «Краснодар-2». Игра предстоит сложная, но интересная. И настоящие волгоградские болельщики ее точно не пропустят и придут на матч поддержать команду. Чтобы волгоградцы без проблем добрались к стадиону и разъехались обратно по домам, в этот день усилят работу общественного транспорта. В том числе изменится расписание пригородных электричек.

В субботу, как рассказали «КП-Волгоград» в Приволжской железной дороге, электричка, следующая по маршруту «Шпалопропитка – Аэропорт», на один рейс изменит расписание и сделает остановку на станции «Мамаев курган».

Так, отправится со станции она в 13.54, на Мамаевом кургане будет в 15.01, в Аэропорт приедет в 15.30.

Кроме того, на 6 октября назначается дополнительная «городская электричка» по маршруту Краснооктябрьская – Шпалопропитка:

- отправление со станции Краснооктябрьская в 18.18, на Мамаевом Кургане - в 18.25, прибудет на станцию Шпалопропитка в 19.36.

Начало футбольного матча "Ротор-Краснодар-2" в 16.00, окончание - в 18.00.