Проекту Вслух - пять лет: В библиотеке Волгограда опять будут читать стихи

СЕГОДНЯ 16:25 2018-10-04T16:25:16+03:00

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Вы любите декламировать хорошие стихи? Любите поэтические вечера и прекрасную музыку? Тогда вам обязательно надо заглянуть 13 октября в Волгоградскую областную библиотеку. Там запланирован музыкально-поэтический вечер «Молодой голос волгоградской поэзии: 5 лет проекту «Вслух» – 100 лет Михаилу Луконину».

Да-да, проекту «Вслух», уже пять лет. Первый юбилей. За это время в рамках проекта прошли десятки встреч и мастер-классов, круглых столов и перфомансов, поэтических спектаклей и фестивалей. Поучаствовали более ста волгоградских поэтов, а число слушателей и зрителей просто не счесть.

В следующую субботу, ценители поэзии вновь соберутся, чтобы поговорить о прекрасном, вспомнить лучшие моменты проекта, почитать стихи и обсудить дальнейшие планы.

Принять участие может каждый желающий, вход - свободный. Начало - в 16.00.

Справки по телефону 8(8442)94-45-44 (Елена Борисовна Халыпенко).