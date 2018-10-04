Проекту Вслух - пять лет: В библиотеке Волгограда опять будут читать стихи
Вы любите декламировать хорошие стихи? Любите поэтические вечера и прекрасную музыку? Тогда вам обязательно надо заглянуть 13 октября в Волгоградскую областную библиотеку. Там запланирован музыкально-поэтический вечер «Молодой голос волгоградской поэзии: 5 лет проекту «Вслух» – 100 лет Михаилу Луконину».
Да-да, проекту «Вслух», уже пять лет. Первый юбилей. За это время в рамках проекта прошли десятки встреч и мастер-классов, круглых столов и перфомансов, поэтических спектаклей и фестивалей. Поучаствовали более ста волгоградских поэтов, а число слушателей и зрителей просто не счесть.
В следующую субботу, ценители поэзии вновь соберутся, чтобы поговорить о прекрасном, вспомнить лучшие моменты проекта, почитать стихи и обсудить дальнейшие планы.
Принять участие может каждый желающий, вход - свободный. Начало - в 16.00.
Справки по телефону 8(8442)94-45-44 (Елена Борисовна Халыпенко).