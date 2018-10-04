«Немного устала»: в Волгоградской области нашли пропавшую пенсионерку

СЕГОДНЯ 16:08 2018-10-04T16:22:16+03:00

Женщина пожаловалась, что немного устала от скитаний по лесу

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В Жирновском районе Волгоградской области полицейские обнаружили без вести пропавшую пенсионерку. Женщина ушла из дома еще 1 октября.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, женщину обнаружили поздно вечером среды, 3 октября, в зарослях камыша возле озера.

Женщина рассказала полицейским, что сначала заблудилась и ходила по лесу, затем вышла к балке и спустилась к озеру на дне. Ночевала она в лесу, питалась продуктами, которые взяла с собой. Нашедшим ее полицейским бабушка заявила, что чувствует себя хорошо, но лишь немного устала. Сейчас она уже находится дома.

Напомним, пенсионерка ушла из дома в рабочем поселке Линево еще 1 октября. Родственникам сказала, что ушла за грибами, но через несколько часов позвонила сыну и сказала, что заблудилась. Искали «потеряшку» шесть поисковых групп.