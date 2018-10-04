В Волгограде капитан Волго-Донского канала попался на злоупотреблениях

СЕГОДНЯ 15:26 2018-10-04T15:26:10+03:00

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В Волгограде следователи Южного следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело в отношении топ-менеджера ФБУ «Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей». Его подозревают в злоупотреблении полномочиями.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте, 7 и 8 февраля первый заместитель руководителя предприятия, капитан Волго-Донского бассейна внутренних водных путей Александр Раков утвердил и подписал отчеты по тестам квалификационных испытаний более, чем 150 студентам Волгоградского техникума водного транспорта. По мнению следствия, это значительным образом повлияло на безопасность движения речного и морского транспорта. А это, в свою очередь, нарушило охраняемые законом интересы государства и общества.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Все обстоятельства совершения преступления выясняют следователи.