Писателю Борису Екимову присвоят звание Почетного гражданина Волгоградской области

СЕГОДНЯ 15:18 2018-10-04T15:18:51+03:00

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Сегодня, 3 октября, к главе Волгоградской области Андрею Бочарову пришел в гости наш известный земляк, ныне живущий в Москве, - Борис Екимов. Этот уже седовласый волгоградец написал более 200 произведений, которые сегодня изучают в школах и вузах страны. Его работы переведены на английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Его книги хранят в лучших библиотеках.

- Вы рассказываете о простых, понятных и по-настоящему важных вещах, пишете о том, как живут простые люди, о чем они думают, мечтают, с какими жизненными трудностями сталкиваются и как их решают. Вы продолжаете лучшие традиции великой русской литературы. Мне, например, особо близка ваша повесть «Пиночет». Спасибо Вам, уважаемый Борис Петрович, за труд, за талант, за творчество, - поблагодарил Екимова губернатор.

И предложил присвоить автору всемирно известных произведений звание «Почетный гражданин Волгоградской области».