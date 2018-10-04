2018-10-04T15:05:40+03:00
Общество

Под Астраханью у браконьеров изъяли 100 килограммов осетрины

Задержали злоумышленников сотрудники полиции при поддержке Росгвардии
Сергей ВИКТОРОВ
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У браконьеров изъяли 100 килограммов осетрины. Фото: УМВД России по Астраханской областиУ браконьеров изъяли 100 килограммов осетрины. Фото: УМВД России по Астраханской области
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В Астраханской области сотрудники полиции, Росрыболовства при поддержке бойцов ОМОН задержали браконьеров, ловивших осетра и белугу.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе УМВД России по Астраханской области, промышляла банда в Володарском районе. Двое ее участников выходили в раскатную часть Каспийского моря и недалеко от острова Укатный сетями ловили русского осетра и белугу.

В ходе обыска у браконьеров изъяли лодку, навигатор и почти 100 килограммов осетрины. Позже на берегу реки Царев полицейские нашли импровизированный причал и подземный тайник с морозильной камерой, где прятали добытую рыбу.

Изъятая осетрина сдана на ответственное хранение. По факту браконьерства возбуждено уголовное дело. Известно, что один из задержанных уже судим за браконьерство, второй отбывал срок за операции с наркотиками.

Оба подозреваемых пока находятся под подпиской о невыезде.

Под Астраханью задержали браконьеров с осетриной.Видео УМВД России по Астраханской области! другой источник

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