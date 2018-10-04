В Волгограде проверят качество всех отремонтированных дорог

СЕГОДНЯ 14:30 2018-10-04T14:31:09+03:00

Проверяют качество не только визуально, но и берут образцы на исследование в лаборатории.

Изменить размер текста: A A

Почти все дорожные работы, которые были запланированы в волгограде на этот год, уже выполнены. Кое-где подрядчики заканчивают объекты: убирают территорию и наносят разметку. Теперь их работу будут принимать. И прежде, чем подпишут акт выполненных работ, все отремонтированные участки проверят на качество. Для этого специально создана комиссия, которая и оценивает ремонтные работы. В администрации Волгограда, говорят, пока претензий к сданным объектам нет.

- При приемке объекта проверяют всю дорожно-строительную документацию, осматривают работу визуально, а также проверяют качество дорожного покрытия в специализированной лаборатории, которые дают свое заключение, - поясняют «КП-Волгоград» в мэрии.

«Комдорстрой» уже проверил девять участков дорог: ремонт на улицах Шурухина в Тракторозаводском районе и улицы Лазоревую, Колосовую, Лимоновую, Рославльскую и Песчаную в Кировском районе, а также улицы Моцарта, Фадеева и Довженко Красноармейского района. Везде приемная комиссия признала качество покрытия хорошим и отвечающим всем требованиям нормативов. Но, если вдруг, появятся дефекты, подрядчик должен будет их устранить за свой счет в течение 4-летнего гарантийного срока.

Напомним, в 2018-м в Волгограде были разыграны контракты на ремонт более 50-ти участков дорог. Впервые за последние годы волгоградские дорожники ушли от ямочного ремонта и восстановления дорог картами, перейдя к полной замене дорожного полотна по всей ширине.