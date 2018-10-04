2018-10-04T14:26:18+03:00
Общество

В Волгограде главбуха фирмы отправили в колонию с отсрочкой

Женщина отправится за решетку только после того, как ее ребенку исполнится 14 лет
Сергей ВИКТОРОВ
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Волгоградский областной суд оставил в силе приговор Кировского районного суда, вынесенный Елене Рогозиной, обвиняемой в хищении почти четырех с половиной миллионов рублей.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда, женщина работала главным бухгалтером в ООО «Тяга». За три года, с января 2014 по январь 2017 она перечислила на свою банковскую карту и потратила почти 4,4 миллиона рублей. Однако присвоение вскрылось, затем было уголовное дело и суд. Вину в присвоении в особо крупном размере женщина признала. Суд приговорил ее к трем годам колонии общего режима с отсрочкой реального отбытия наказания до достижения ребенком 14 лет.

Однако с таким приговором не согласился прокурор и обжаловал его в апелляционном порядке.

Волгоградский областной суд изучил и проанализировал материалы дела. Решение районного суда оставлено без изменений.

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