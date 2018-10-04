2018-10-04T15:08:48+03:00
Общество

Астраханец получил три года колонии за "воспитание" падчерицы

Мужчина регулярно бил девочку ремнем
Сергей ВИКТОРОВ
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За недозволенные методы воспитания падчерицы астраханца на три года отправили в колониюЗа недозволенные методы воспитания падчерицы астраханца на три года отправили в колониюФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Житель села Началово Приволжского района Астраханской области на три года отправился в колонию за истязания приемной дочери.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СК России по Астраханской области, в ходе следствия выяснилось, что мужчина на протяжении полугода – с января по июль 2017 года, применял весьма своеобразные методы воспитания своей падчерицы. За малейшую провинность девочки мужчина избивал ее брючным ремнем, да так сильно, что на теле несчастной оставались сильные синяки.

Когда девочка рассказала обо всем маме, та сразу же обратилась в правоохранительные органы, а по факту истязания несовершеннолетнего следователи возбудили уголовное дело.

Приговором Приволжского районного суда истязатель приговорен к трем годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Отметим, что 10-летняя девочка пропала летом 2017 года, когда ее мать была в больнице. Ребенок остался дома с отчимом и бабушкой. Следователи возбудили уголовное дело по статье убийство, однако тело ребенка до сих пор не найдено.

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