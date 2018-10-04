Губернатор Андрей Бочаров собирается на игру «Ротора» с дублем «Краснодара»

СЕГОДНЯ 14:04 2018-10-04T14:14:22+03:00

Андрей Бочаров не частый гость на трибуне. Возможно, в этот раз он пойдет на игру неспроста. Фото: администрация области.

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Волгоградский «Ротор», который на сегодняшний день занимает четвертую с конца строчку турнирной таблицы клубов ФНЛ, готовится к домашнему матчу. В субботу, 6 октября на поле «Волгоград Арены» наш клуб принимает «Краснодар-2». В прошлый раз, когда команда Роберта Евдокимова играла дома, футболисты наконец-то смогли порадовать болельщиков победой. С игры «Ротор» - «Нижний Новгород» 25 с лишним тысяч болельщиков расходились в хорошем настроении. И скорее всего, захотят сходить на футбол и в этот раз.

Клуб объявил, что билеты в кассе стадиона появятся уже в пятницу, 5 октября. Купить их можно будет с 10 до 20 часов. В день матча касса так же откроется в 10. Помимо этого, электронный билет на игру можно купить в любое время на сайте Kassir.ru. Это избавит вас от потери времени в огромных очередях.

Кстати, этот матч собирается посетить губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Связано ли это с какими-то грядущими перестановками в руководстве клуба, точно неизвестно. Понятно только, что в ближайшие два дня губернатор точно планирует провести на работе вопреки слухам о его отставке.

Матч15-го тура Олимп-Первенства ФНЛ «Ротор» — «Краснодар-2» начнется в 16.00.