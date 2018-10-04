2018-10-04T13:58:44+03:00
Общество

На постах под Волгоградом полиция задержала 10 нелегальных мигрантов

Нелегалов задержали в Иловлинском и Еланском районах
Сергей ВИКТОРОВ
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Сразу десятерых нелегальных мигрантов, приехавших в Россию из Средней Азии, задержали полицейские в двух районах Волгоградской области. Граждане Узбекистана не имели никаких документов, разрешающих им находиться на территории России.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, первый автобус, в котором ехали 49 мигрантов. Полицейские попросили у них документы, после чего выяснилось, что шесть человек находятся на территории России незаконно, без каких-либо документов, разрешающих им работать в стране.

В Еланском районе дорожные полицейские остановили автобус, в котором было аж 84 человека. Четверым пришлось проехать в отделение полиции – они нарушили правила миграционного учета и не имели никаких документов, разрешающих им находиться на территории России.

На всех иностранцев составили протоколы. Не исключено, что им также грозит депортация.

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