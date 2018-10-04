2018-10-04T13:47:51+03:00
Общество

В Волгограде речные трамвайчики подвезут людей к электричке

Нововведение коснется маршрута от пристани Руднева до острова Сарпинский
Сергей ВИКТОРОВ
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В Волгограде скорректировали расписание пассажирских теплоходов, связывающих остров Сарпинский с «большой землей». Теперь островитяне будут успевать на электричку.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, от пристани «Руднева» первый теплоход на остров Сарпинский отправится в 5:50, а в обратный рейс – в 6:20. Новое расписание вступит в силу уже с 8 октября и позволит жителям Сарпинского успевать на электричку, отправляющуюся от платформы «Имени Руднева».

Отметим, что с наступлением осени речники внесли изменения и в график других маршрутов. Вечерние рейсы на маршрутах «Тулака – остров Сарпинский» и «Обувная фабрика – остров Сарпинский» перенесены на час раньше, поскольку такие ночные перевозки на реке запрещены.

С 5 октября последний рейс от пристани «Тулака» отправится в 15:30, а в обратном направлении – в 16:40. От остановки «Обувная фабрика» трамвайчик уйдет в 16:00, а обратно – в 16:20.

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