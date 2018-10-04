2018-10-04T11:48:23+03:00
Общество

Есть кто с Красноармейского, а с Бекетовки: Данила Козловский зовет волгоградцев на район

Актер снялся в роли простого пацана с Волгограда
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Скрин с промо-ролика к фильму "На районе".Скрин с промо-ролика к фильму "На районе".
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Именитый актер Данила Козловский, оказывается, простой пацан с Красноармейского района Волгограда. По крайней мере, так преподносят его в промо-ролике, снятом к выходу нового фильма «На районе».

Вот он идет по неприглядным улицам заводского района, накинув капюшон. Идет с пацанами на серьезный разговор. А рэпер Нигатив напевает: «Это город великой воли, неистовой силы, Город спокойный и город красивый, Самый большой или вернее самый длинный, Волгоград — город герой, ну здравствуй, любимый! Есть кто с Красноармейского, а с Бекетовки? Мы про свой район сняли фильм - воду не толки…»

На самом деле, это удачное решение продюсеров фильма, которые сделали подобные промо-ролики для каждого города-миллионника. Ведь в каждом из них есть рабочие и заводские районы и вот такие же простые пацаны из бедных семей без особых возможностей и талантов, которые давно осознали, что заработать много денег честным трудом не получится, потому занялись криминальным бизнесом. Но все идет хорошо лишь до поры до времени. О них этот фильм. И о волгоградских пацанах в том числе.

На районе промо-ролик для Волгограда.Промо-ролик к фильму "На районе" специально для Волгограда

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