2018-10-04T11:41:55+03:00
Происшествия

В Волгограде лихач на иномарке вылетел в кювет при обгоне

Авария произошла в Советском районе Волгограда
Сергей ВИКТОРОВ
Поделиться:
Водитель Mitsubishi с травмами оказался в больницеВодитель Mitsubishi с травмами оказался в больницеФото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

46-летний водитель Mitsubishi Lancer оказался в больнице после рискованного обгона. Авария произошла днем среды, 3 октября, в Советском районе Волгограда.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в 11:30. 46-летний мужчина ехал на Mitsubishi Lancer по улице Григория Засекина. Догнав попутную машину, лихач начал обгон, не заметив, что встречная полоса занята Ford Fusion – его водитель начал маневр чуть раньше. Две иномарки столкнулись, а затем Mitsubishi вылетел на правую обочину и перевернулся. В результате аварии водитель японской легковушки с различными травмами доставлен в больницу. Автомобиль не подлежит восстановлению.

Всего же за сутки в Волгоградской области произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали шесть человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде капитан Волго-Донского канала попался на злоупотреблениях
Писателю Борису Екимову присвоят звание Почетного гражданина Волгоградской области
Под Астраханью у браконьеров изъяли 100 килограммов осетрины
В Волгограде проверят качество всех отремонтированных дорог
В Волгограде главбуха фирмы отправили в колонию с отсрочкой
Астраханец получил три года колонии за "воспитание" падчерицы
Губернатор Андрей Бочаров собирается на игру «Ротора» с дублем «Краснодара»
На постах под Волгоградом полиция задержала 10 нелегальных мигрантов
В Волгограде речные трамвайчики подвезут людей к электричке
Есть кто с Красноармейского, а с Бекетовки: Данила Козловский зовет волгоградцев на район
На севере Волгограда в автобусе упали две женщины
Освободившийся из колонии волгоградец передал другу на зону помазок с наркотиками
Молодая волгоградка обчистила съемную квартиру
В Астрахани столкнулись четыре авто: пострадала 10-летняя девочка
Прокуратура заставила власти сделать пандус волгоградцу-колясочнику
Под Волгоградом женщина оплатила за сожителя долг по алиментам
На трассе под Волгоградом на ходу вспыхнул автомобиль
Водителя «Мазды», не пропускавшего «скорую» в волгоградском дворе, накажут на 500 рублей
Волгоградцев, умеющих держать кисть в руках, приглашают на конкурс пленэров
Волгоградцы все чаще платят налоги за сдачу квартир