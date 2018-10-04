В Волгограде лихач на иномарке вылетел в кювет при обгоне

СЕГОДНЯ 11:41 2018-10-04T11:41:55+03:00

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46-летний водитель Mitsubishi Lancer оказался в больнице после рискованного обгона. Авария произошла днем среды, 3 октября, в Советском районе Волгограда.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в 11:30. 46-летний мужчина ехал на Mitsubishi Lancer по улице Григория Засекина. Догнав попутную машину, лихач начал обгон, не заметив, что встречная полоса занята Ford Fusion – его водитель начал маневр чуть раньше. Две иномарки столкнулись, а затем Mitsubishi вылетел на правую обочину и перевернулся. В результате аварии водитель японской легковушки с различными травмами доставлен в больницу. Автомобиль не подлежит восстановлению.

Всего же за сутки в Волгоградской области произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали шесть человек.