2018-10-04T11:34:23+03:00
Происшествия

На севере Волгограда в автобусе упали две женщины

Обе пострадавших пассажирки с травмами оказались в больницах
Сергей ВИКТОРОВ
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Две пассажирки автобуса упали при экстренном торможенииДве пассажирки автобуса упали при экстренном торможенииФото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Две женщины попали в больницу после поездки на маршрутном автобусе. Женщины не удержались в салоне при резком торможении.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в 12:20. 37-летний водитель автобуса «ЛиАЗ» ехал по проспекту Ленина в сторону Тракторозаводского района. Напротив дома №118Б, чтобы избежать столкновения, водитель резко нажал на тормоза. Две находившиеся в салоне пассажирки не удержались на ногах и упали. Водитель и кондуктор оказали им первую помощь и вызвали к месту происшествия бригаду «скорой помощи». Врачи, осмотрев пострадавших, диагностировали у них травмы головы и отвезли в больницу.

Еще одна авария произошла в Краснооктябрьском районе в 20:45. 28-летний водитель микроавтобуса «Луидор» у дома №60 по улице Титова решил развернуться, не пропустив Daewoo Nexia. 30-летний водитель иномарки, пытаясь избежать столкновения, вывернул руль вправо, и иномарка залетела на бордюр. 60-летняя пассажирка Daewoo ударилась головой о кузов автомобиля и с сотрясением мозга госпитализирована.

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