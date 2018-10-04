На севере Волгограда в автобусе упали две женщины

СЕГОДНЯ 11:33 2018-10-04T11:34:23+03:00

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Две женщины попали в больницу после поездки на маршрутном автобусе. Женщины не удержались в салоне при резком торможении.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в 12:20. 37-летний водитель автобуса «ЛиАЗ» ехал по проспекту Ленина в сторону Тракторозаводского района. Напротив дома №118Б, чтобы избежать столкновения, водитель резко нажал на тормоза. Две находившиеся в салоне пассажирки не удержались на ногах и упали. Водитель и кондуктор оказали им первую помощь и вызвали к месту происшествия бригаду «скорой помощи». Врачи, осмотрев пострадавших, диагностировали у них травмы головы и отвезли в больницу.

Еще одна авария произошла в Краснооктябрьском районе в 20:45. 28-летний водитель микроавтобуса «Луидор» у дома №60 по улице Титова решил развернуться, не пропустив Daewoo Nexia. 30-летний водитель иномарки, пытаясь избежать столкновения, вывернул руль вправо, и иномарка залетела на бордюр. 60-летняя пассажирка Daewoo ударилась головой о кузов автомобиля и с сотрясением мозга госпитализирована.