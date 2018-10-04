2018-10-04T10:53:05+03:00
Общество

Освободившийся из колонии волгоградец передал другу на зону помазок с наркотиками

В ближайшее время злоумышленник снова вернется на нары
Сергей ВИКТОРОВ
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В Тракторозаводском районном суде начинается рассмотрение уголовного дела в отношении 35-летнего Андрея Костина. Мужчину обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, мужчина не так давно освободился из колонии. Там он познакомился еще с одним осужденным, который попросил Костина, вышедшего на свободу, передать ему немного наркотиков.

Костин купил пакетик героина, спрятал его в рукоятке помазка и вместе с бритвой, кремом для бритья и зубной щеткой передал гражданской жене сидельца – женщина как раз собиралась нести передачу.

Наркотики в помазке, обнаруженные сотрудниками колонии, оказались полной неожиданностью для женщины. Она рассказала, что гигиенические принадлежности ей передал Костин, его задержали и он сразу же признал свою вину.

Расследованием дела занимались следователи УМВД России по Волгограду. Мужчине грозит до 12 лет колонии.

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