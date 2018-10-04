2018-10-04T10:44:09+03:00
Общество

Молодая волгоградка обчистила съемную квартиру

Дамочка специально сняла жилье, чтобы добыть бытовую технику
Сергей ВИКТОРОВ
Поделиться:
Подозреваемой грозит до пяти лет колонии. Фото: из архива "КП-Волгоград"Подозреваемой грозит до пяти лет колонии. Фото: из архива "КП-Волгоград"
Изменить размер текста:

23-летняя жительница Советского района Волгограда решила обновить внутреннее убранство своей квартиры. Правда, сделать это решила за чужой счет.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, с заявлением обратилась 57-летняя женщина. Она рассказала, что разместила в интернете объявление о сдаче в аренду квартиры. На объявление откликнулась 23-летняя девушка. Владелицу жилья все устроило, и вскоре дамочка заселилась. Но когда хозяйка квартиры через несколько дней пришла за авансом, то обнаружила, что квартирантки и след простыл. А вместе с ней из квартиры пропали телевизор, ковер, тумбочка, микроволновка, сервиз и стиральная машина.

Установить личность квартирантки-воришки оказалось несложно. Уже через несколько часов в дверь ее собственной квартиры постучали полицейские. Там же они нашли и все украденные вещи. Она даже не думала их продавать, а просто оставила в личное пользование.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Молодой женщине грозит до пяти лет колонии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Освободившийся из колонии волгоградец передал другу на зону помазок с наркотиками
В Астрахани столкнулись четыре авто: пострадала 10-летняя девочка
Прокуратура заставила власти сделать пандус волгоградцу-колясочнику
Под Волгоградом женщина оплатила за сожителя долг по алиментам
На трассе под Волгоградом на ходу вспыхнул автомобиль
Водителя «Мазды», не пропускавшего «скорую» в волгоградском дворе, накажут на 500 рублей
Волгоградцев, умеющих держать кисть в руках, приглашают на конкурс пленэров
Волгоградцы все чаще платят налоги за сдачу квартир
Рецидивист из Волжского получил 16 лет колонии за убийство родственника главы Волгограда
Управление финансами Волгоградской области оценили на отлично
Глава Городища уволился по собственному желанию
Председатель гаражного кооператива из Краснодара обманул волгоградских самогонщиков
В Волгоградской области посчитали новые квартиры
В Волгоградской области прививку от гриппа получили 426 тысяч человек
Совфед одобрил перевод стрелок в Волгоградской области
В Волгоградской области пропала пенсионерка с потерей памяти
На юге Волгограда «Лада» протаранила фуру с кислородом
Во дворах Волгограда установят 45 игровых и спортивных площадок
Каждый второй волгоградец уже доволен дорогами в Волгограде
В Волгоградской области «Лада» протаранила иномарку, грузовик и газовую магистраль
На юге Волгограда отремонтировали улицу Лазоревая
Астраханец зарезал беременную жену на глазах у детей
Под Волгоградом годовалый ребенок случайно откусил градусник
Трое волжан украли у банка более ста миллионов рублей
Отключения горячей воды в Дзержинском районе продлятся до 5 октября
Волгоградцы беднеют, но все чаще берут ипотеку
Новый губернатор Астраханской области завел аккаунт в Инстаграм
Бери и катайся: в центре Волгограда бесплатно дадут велосипед для прогулки