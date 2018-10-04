Молодая волгоградка обчистила съемную квартиру

СЕГОДНЯ 10:44 2018-10-04T10:44:09+03:00

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23-летняя жительница Советского района Волгограда решила обновить внутреннее убранство своей квартиры. Правда, сделать это решила за чужой счет.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, с заявлением обратилась 57-летняя женщина. Она рассказала, что разместила в интернете объявление о сдаче в аренду квартиры. На объявление откликнулась 23-летняя девушка. Владелицу жилья все устроило, и вскоре дамочка заселилась. Но когда хозяйка квартиры через несколько дней пришла за авансом, то обнаружила, что квартирантки и след простыл. А вместе с ней из квартиры пропали телевизор, ковер, тумбочка, микроволновка, сервиз и стиральная машина.

Установить личность квартирантки-воришки оказалось несложно. Уже через несколько часов в дверь ее собственной квартиры постучали полицейские. Там же они нашли и все украденные вещи. Она даже не думала их продавать, а просто оставила в личное пользование.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Молодой женщине грозит до пяти лет колонии.