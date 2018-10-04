2018-10-04T10:24:35+03:00
Происшествия

В Астрахани столкнулись четыре авто: пострадала 10-летняя девочка

Виновницей ДТП стала 19-летняя автоледи
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото ГУ МВД по Астраханской области.Фото ГУ МВД по Астраханской области.
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Одно нелепое движение 19-летней астраханки привело к массовому ДТП с пострадавшими. А все из-за невнимательности юной автоледи - жительницы села Осыпной Бугор, которая на своей «шестерке» ехала по Фунтовскому Шоссе в Советском районе Астрахани, не выдержала дистанцию до впереди едущего «ВАЗ-21099» и врезалась в него на полном ходу. Дальше все машины в ряду «сложились как пирамидки». От удара «девяносто девятую» отбросило на «Ладу Калину», а та врезалась в стоящий впереди «Hyundai Accent». В итоге на шоссе образовался «паровозик» из четырех побитых машин.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области, не обошлось и без пострадавших. Сама виновница ДТП отделалась испугом, а вот 10-летняя девочка, которую папа вез в «девяносто девятой», получила ушибы ног. Помощь на месте ей оказали врачи Центра медицины катастроф.

По факту аварии проводится проверка.

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