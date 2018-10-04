Прокуратура заставила власти сделать пандус волгоградцу-колясочнику

СЕГОДНЯ 09:59 2018-10-04T10:00:07+03:00

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Права инвалидов-колясочников в нашей стране защищены законом, и для них власти обязаны строить доступную среду. Но, к сожалению, в жизни не все так гладко, как на бумаге. Вот в Быковском городском поселении Волгоградской области 33-летний мужчина, прикованный к инвалидной коляске, месяцами не мог выйти из дома. А все потому, что самостоятельно он не мог спуститься. Куда он только не обращался за помощью, и лишь прокуратура смогла заставить чиновников исполнить требования закона.

Как показала прокурорская проверка, в подъезде многоэтажки, где живет инвалид, нет пандусов, у входной двери нет доводчика, порог высотой 10 сантиметров на коляске не преодолеешь. Районный прокурор вынес представление в адрес главы Быковского поселения об устранении нарушений. Но даже это не подействовало.

Тогда прокуратура подала на чиновников в суд с требованием обязать районные власти адаптировать общее имущество в многоквартирном доме с учетом потребностей проживающего в нем инвалида-колясочника. Суд прокуратуру поддержал. И наконец-то власти выполнили требование закона, и теперь волгоградец сможет самостоятельно выезжать на прогулки.