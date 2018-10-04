2018-10-04T10:00:07+03:00
Общество

Прокуратура заставила власти сделать пандус волгоградцу-колясочнику

Инвалид не мог выйти из дома из-за высокого порога и лестницы
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото Волгоградской областной прокуратуры.Фото Волгоградской областной прокуратуры.
Изменить размер текста:

Права инвалидов-колясочников в нашей стране защищены законом, и для них власти обязаны строить доступную среду. Но, к сожалению, в жизни не все так гладко, как на бумаге. Вот в Быковском городском поселении Волгоградской области 33-летний мужчина, прикованный к инвалидной коляске, месяцами не мог выйти из дома. А все потому, что самостоятельно он не мог спуститься. Куда он только не обращался за помощью, и лишь прокуратура смогла заставить чиновников исполнить требования закона.

Как показала прокурорская проверка, в подъезде многоэтажки, где живет инвалид, нет пандусов, у входной двери нет доводчика, порог высотой 10 сантиметров на коляске не преодолеешь. Районный прокурор вынес представление в адрес главы Быковского поселения об устранении нарушений. Но даже это не подействовало.

Тогда прокуратура подала на чиновников в суд с требованием обязать районные власти адаптировать общее имущество в многоквартирном доме с учетом потребностей проживающего в нем инвалида-колясочника. Суд прокуратуру поддержал. И наконец-то власти выполнили требование закона, и теперь волгоградец сможет самостоятельно выезжать на прогулки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Освободившийся из колонии волгоградец передал другу на зону помазок с наркотиками
Молодая волгоградка обчистила съемную квартиру
В Астрахани столкнулись четыре авто: пострадала 10-летняя девочка
Под Волгоградом женщина оплатила за сожителя долг по алиментам
На трассе под Волгоградом на ходу вспыхнул автомобиль
Водителя «Мазды», не пропускавшего «скорую» в волгоградском дворе, накажут на 500 рублей
Волгоградцев, умеющих держать кисть в руках, приглашают на конкурс пленэров
Волгоградцы все чаще платят налоги за сдачу квартир
Рецидивист из Волжского получил 16 лет колонии за убийство родственника главы Волгограда
Управление финансами Волгоградской области оценили на отлично
Глава Городища уволился по собственному желанию
Председатель гаражного кооператива из Краснодара обманул волгоградских самогонщиков
В Волгоградской области посчитали новые квартиры
В Волгоградской области прививку от гриппа получили 426 тысяч человек
Совфед одобрил перевод стрелок в Волгоградской области
В Волгоградской области пропала пенсионерка с потерей памяти
На юге Волгограда «Лада» протаранила фуру с кислородом
Во дворах Волгограда установят 45 игровых и спортивных площадок
Каждый второй волгоградец уже доволен дорогами в Волгограде
В Волгоградской области «Лада» протаранила иномарку, грузовик и газовую магистраль
На юге Волгограда отремонтировали улицу Лазоревая
Астраханец зарезал беременную жену на глазах у детей
Под Волгоградом годовалый ребенок случайно откусил градусник
Трое волжан украли у банка более ста миллионов рублей
Отключения горячей воды в Дзержинском районе продлятся до 5 октября
Волгоградцы беднеют, но все чаще берут ипотеку
Новый губернатор Астраханской области завел аккаунт в Инстаграм
Бери и катайся: в центре Волгограда бесплатно дадут велосипед для прогулки