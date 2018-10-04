Под Волгоградом женщина оплатила за сожителя долг по алиментам
Жительница рабочего поселка Рудня оплатила часть долга по алиментам за своего гражданского мужа, увидев его портрет на ориентировке, приклеенной на столбе.
Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе УФССП России по Волгоградской области, на исполнении в Руднянском отделе ведомства находится исполнительное производство о взыскании с несознательного гражданина 110 тысяч рублей долга по алиментам. По прописке мужчина не жил, с приставами общаться тоже не собирался. Да и у приставов найти должника тоже никак не получалось.
Тогда госслужащий решился на смелый шаг – он завел розыскное дело, а ориентировки на должника расклеил там, где был прописан должник.
Через несколько дней к приставу на прием пришла женщина. Она представилась гражданской супругой должника и оплатила по доверенности 60 тысяч рублей долга сожителя. Оставшуюся часть суммы она пообещала перечислить в ближайшее время.