2018-10-04T09:21:49+03:00
Общество

Под Волгоградом женщина оплатила за сожителя долг по алиментам

О том, что ее гражданского супруга ищут приставы, женщина узнала из листовки на столбе
Сергей ВИКТОРОВ
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Долг за мужчину погасила его гражданская женаДолг за мужчину погасила его гражданская женаФото: Иван ВИСЛОВ
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Жительница рабочего поселка Рудня оплатила часть долга по алиментам за своего гражданского мужа, увидев его портрет на ориентировке, приклеенной на столбе.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе УФССП России по Волгоградской области, на исполнении в Руднянском отделе ведомства находится исполнительное производство о взыскании с несознательного гражданина 110 тысяч рублей долга по алиментам. По прописке мужчина не жил, с приставами общаться тоже не собирался. Да и у приставов найти должника тоже никак не получалось.

Тогда госслужащий решился на смелый шаг – он завел розыскное дело, а ориентировки на должника расклеил там, где был прописан должник.

Через несколько дней к приставу на прием пришла женщина. Она представилась гражданской супругой должника и оплатила по доверенности 60 тысяч рублей долга сожителя. Оставшуюся часть суммы она пообещала перечислить в ближайшее время.

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