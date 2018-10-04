На трассе под Волгоградом на ходу вспыхнул автомобиль

СЕГОДНЯ 09:06 2018-10-04T09:06:36+03:00

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Крайне неудачно закончилась для владельца Hyundai рядовая поездка в сторону Астрахани. Автомобиль нуждается в серьезном ремонте и как минимум покраске.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, водитель десятилетнего Hyundai ехал по трассе Волгоград – Астрахань. На подъезде к Ленинску водитель внезапно почувствовал запах гари, а когда остановился на обочине, то увидел, что из-под капота выбиваются языки пламени.

Вызов пожарным поступил в 19:38, а уже через считанные минуты возгорание ликвидировали. Погибших и пострадавших нет, предполагаемая причина пожара – неисправность электропроводки.

Еще одна машина сгорела в городе Камышине. В 15:59 на пульт оперативного дежурного службы «01» поступило сообщение о горящем грузовике КАМАЗ. Фура вспыхнула на одной из улиц Камышина.

Потушили машину всего за 10 минут. Погибших и пострадавших, к счастью, нет, предполагаемая причина пожара – техническая неисправность автомобиля.