Водителя «Мазды», не пропускавшего «скорую» в волгоградском дворе, накажут на 500 рублей

СЕГОДНЯ 00:07 2018-10-04T00:07:02+03:00

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«Мазда» и скорая помощь вечером 2 октября не разъехались в одном из дворов по улице Ткачева. Противостояние попало на видео. На записи видно, что машина медиков с проблесковыми маячками пытается проехать на вызов, но упирается в иномарку. Водитель авто долгое время игнорирует требование спецтранспорта. Только когда жители двора подошли к мужчине и потребовали пропустить врачей к пациенту, он неохотно отъехал. Но продолжал ворчать, что машина едет без больного и он не обязан ей уступать.

Видео увидели сотрудники ГИБДД. По номеру автомобиля они пробили водителя и вызвали на беседу. 35-летний житель Центрального района уверяет, что скорая ехала без спецсигналов, а значит, он имел полное право не уступать ей дорогу.

ruspress "Мазда" не пропустила "скорую"

В отношении мужчины возбудили административное производство за то, что не пропустил спецтранспоррт. Его ждет штраф 500 рублей или лишение прав от одного до трех месяцев.

Уже в четверг полиция узнает «показания» водителя «скорой».