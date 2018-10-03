2018-10-03T20:54:35+03:00
Общество

Волгоградцев, умеющих держать кисть в руках, приглашают на конкурс пленэров

Пройдет он в ЦПКиО 6 октября
Екатерина МАЛИНИНА
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Самые лучшие художники получат призы. Фото: администрации Волгоградской областиСамые лучшие художники получат призы. Фото: администрации Волгоградской области
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Это событие не только для профессиональных художников, а для всех тех, кто любит кисти и краски. Волгоградский государственный институт искусств и культуры организует конкурс пленэрных работ.

Всех желающих приглашают в Центральный парк культуры и отдыха создать свое творение. Причем это можно сделать и в графике и в живописи. Уже сейчас заявилось более 90 участников. Устроители мероприятия надеются, что людей будет еще больше. Время-то есть – все запланировано на 6 октября в 10-00.

Тема работ может быть любая – все, что вам близко. В жюри авторитетные художники Волгоградской области: профессор ВГИИКа, член Союза художников России Фёдор Новиков, профессор ВГИИКа, член Союза художников России Виктория Чаплыгина, доцент ВГИИКа член Союза художников России Вячеслав Милованов.

Записаться на пленэр можно по телефону: 8(8442) 93-17-63.

Кстати, можно прийти и зрителем, посмотреть, как создаются картины.

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