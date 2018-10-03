2018-10-03T19:52:26+03:00
Общество

Волгоградцы все чаще платят налоги за сдачу квартир

Администрация организовала консультацию и «горячую линию»
Екатерина МАЛИНИНА
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В Волгограде многие жители латают брешь в семейном бюджете сдачей квартир. Кто-то позаботился о покупке дополнительного жилья в зажиточные годы, кому-то хрущевки и брежневки достались от родственников. Раньше декларировали свою ренту единицы. Просто заключали договор с арендатором. Но в последнее время контроль за сдачей квартир усилился, увеличились и штрафы за неофициальный заработок.

Администрация Волгограда пошла навстречу арендодателям – открыла горячую линию и консультацию по самым острым вопросам. И как уверяют чиновники, это повлияло на цифры. Количество налогоплательщиков за 9 месяцев 2018 года в этом секторе увеличилось на 50 процентов.

Горячий телефон 30-13-79 будет работать и дальше. По будням с 08-30 до 17-30 с перерывом на обед с 12-30 до 13-30.

Кстати, выявляют нарушителей в сфере сдачи квартир и сотрудники полиции. Они обходят квартиры и спрашивают у жильцов, кто из соседей сдает жилье. А уже после этого сообщают данные в налоговую инспекцию, которая высылает уведомления о невыплаченных налогах. Правда, случаются и курьезные случаи, когда волгоградцы из вредности или зависти стучат на добропорядочных граждан, а те, в свю очередь, вынуждены доказывать, что они здесь сами живут много лет.

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