Рецидивист из Волжского получил 16 лет колонии за убийство родственника главы Волгограда

СЕГОДНЯ 17:34 2018-10-03T17:34:34+03:00

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Волжский городской суд огласил приговор 30-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве, угоне, краже, хищении оружия и умышленном уничтожении чужого имущества. Жертвой злоумышленника стал родственник главы Волгограда Андрея Косолапова.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Куницкая, в конце марта прошлого года рецидивист встретился со своим товарищем. Мужчина потребовал от уголовника вернуть 75 тысяч рублей, которые тот задолжал, и добавил, что за просрочку должен еще 25 тысяч.

Сумма неустойки не устроила должника, и он кинулся в драку. Защищаясь, кредитор даже достал из бардачка своего Land Rover пистолет, но оппонент оказался проворнее – он поднял с земли металлический прут и обрушил его на голову приятеля.

Когда тот упал замертво, злоумышленник понял, что натворил, погрузил пострадавшего в машину и поехал в больницу. Однако до врачей избитый не доехал – умер по дороге.

Тело погибшего теперь уже бывший должник спрятал в лесополосе в Среднеахтубинском районе, предварительно обчистив карманы и забрав все ценные вещи, золото и пистолет. Машину же облил бензином и сжег неподалеку.

Погибшего мужчину искали волонтеры и полиция. Останки удалось обнаружить спустя почти месяц, после бесследного исчезновения.

Волжский городской суд приговорил убийцу к 16 годам колонии особого режима. Обвинение в процессе поддерживала прокуратура города Волжского.