Управление финансами Волгоградской области оценили на отлично

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-03T17:02:06+03:00

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Качество управления региональными финансами Волгоградской области в 2017 году Минфин РФ оценил на «отлично». Соответствующий рейтинг опубликован на сайте ведомства. Всего первую или высшую степень качества присвоили 27 регионам, среди которых обе столицы, Краснодарский край, а также соседние Астраханская и Воронежская области. В середнячках с надлежащим качеством управления оказались Адыгея, Калмыкия, Крым и Севастополь, Московская и Ленинградская области. Всего таких регионов в стране 47. Ниже ватерлинии по качеству управления финансами оказались 11 регионов России.

Первая группа регионов. Фото: Минфин РФ

Оценивали в Министерстве финансов РФ показатели бюджетного планирования, исполнения бюджета, управления госдолгом и госсобственностью, отношения с муниципалитетами, а также оказание госуслуг. Смотрели и на прозрачность бюджетного процесса.

Например, отклонение исполнения бюджета по доходам в Волгоградской области составляет всего 0,21% - это лучший показатель в ЮФО. В Краснодарском крае оно превышает 12%, в Ростовской - 4,26%

Как пояснили «КП-Волгоград» в областной администрации, свой рейтинг Минфин составляет уже восемь лет. Лишь раз до этого Волгоградская область поднималась в высшую группу - было это в 2011-м. Последние пять лет регион стабильно оказывался в середнячках.