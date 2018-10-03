2018-10-03T16:58:53+03:00
Общество

Глава Городища уволился по собственному желанию

Заявление о сложении полномочий одобрили депутаты Городищенской городской думы
Сергей ВИКТОРОВ
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Глава Городища покинул свой пост по собственному желанию. Фото: с сайта администрации Городищенского городского поселенияГлава Городища покинул свой пост по собственному желанию. Фото: с сайта администрации Городищенского городского поселения
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Глава администрации рабочего поселка Городище Сергей Сивоконь ушел в отставку. Прошение удовлетворили депутаты Городищенской городской думы.

Как рассказали «КП-Волгоград» в приемной администрации рабочего поселка Городище, теперь уже экс-глава ближайшего пригорода Волгограда Сергей Сивоконь написал заявление об увольнении по собственному желанию. Новое его место работы пока неизвестно, однако секретарь уточнила, что «Сергей Иванович пошел куда-то на повышение».

Напомним, Сергей Сивоконь в декабре 2014 года был назначен на должность заместителя главы администрации Волгограда и курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Спустя два года, весной 2016 года он ушел в отставку с этой должности, а зимой 2017 депутаты Городищенской городской думы избрали его главой поселения.

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