Председатель гаражного кооператива из Краснодара обманул волгоградских самогонщиков

СЕГОДНЯ 16:27 2018-10-03T16:27:44+03:00

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40-летний краснодарец Олег Фокин проведет четыре с половиной года в волгоградской колонии за шесть эпизодов мошенничества. Жертвами предприимчивого злоумышленника стали самогонщики из Светлоярского района.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, с января по июль 2018 года мужчина ездил по деревням и селам Светлоярского района и искал, где можно купить самогона. После оплаты продукции он представлялся сотрудником полиции, демонстрировал удостоверение и требовал денег, взамен обещая не штрафовать селян за торговлю самодельным алкоголем. С кем-то из селян удавалось договориться на 10 тысяч рублей «благодарности», а кто-то платил и 34 тысячи. При этом никто из пострадавших даже не удосужился внимательно посмотреть на удостоверение, которым козырял лжеполицейский. Документ на самом деле лишь свидетельствовал, что гражданин Фокин – является председателем гаражного кооператива. А фотографию в форме он сделал в графическом редакторе, а потом распечатал на цветном принтере.

Задержали злоумышленника полицейские Светлоярского отдела полиции. Они же расследовали уголовное дело. Вину злоумышленник признал полностью.

Приговором Светлоярского районного суда мужчина приговорен к четырем с половиной годам колонии общего режима. А вот самогонщиков ждет проверка. На сей раз к ним придут уже настоящие полицейские и оштрафуют за нелегальную торговлю самопальным алкоголем.