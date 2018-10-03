В Волгоградской области посчитали новые квартиры

СЕГОДНЯ 15:54 2018-10-03T15:55:12+03:00

Квартир в Волгоградской области строится все больше и больше Фото: Евгения ГУСЕВА

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Территориальный орган государственной статистики по Волгоградской области посчитал количество построенных в регионе квартир. В статистический отчет попали восемь месяцев 2018 года, и здесь есть повод для гордости.

Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградстате, по итогам восьми месяцев 2018 года в регионе построено 4183 квартиры общей площадью 348 тысяч квадратных метров. Это аж на целых 2,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Волгоградстат отмечает, что регион занимает третье место среди субъектов Южного федерального округа по объемам ввода жилья. На первом месте – Краснодарский край с показателем 2 миллиона 277,2 тысячи квадратных метров, на втором – Ростовская область, где за восемь месяцев построили миллион 368,5 тысяч квадратных метров жилья.

А вот меньше всего строится в Калмыкии. Там за восемь месяцев введено в эксплуатацию всего чуть больше 50 тысяч «квадратов».