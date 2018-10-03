В Волгоградской области прививку от гриппа получили 426 тысяч человек

СЕГОДНЯ 15:11 2018-10-03T15:11:05+03:00

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В Волгоградской области продолжается прививочная кампания против гриппа. Вакцину уже получили более 426 тысяч человек.

Как рассказали «КП-Волгоград» в территориальном управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, вакцинацию прошел уже 41 процент от общего количества волгоградцев, которым в обязательном порядке нужно сделать прививку. Из этого количества от гриппа уже привиты 108,5 тысяч детей и 315,8 тысяч взрослых, в том числе 2724 беременных женщины. Кроме того, за счет средств работодателя вакцину получили 2097 человек, еще 2113 привиты за счет прочих источников финансирования.

В скором будущем в Волгоградскую область поступит еще одна партия вакцины. Она предназначена для студентов, работающих в образовательных и медицинских организациях, сотрудников транспортных и коммунальных предприятий, пенсионеров, хронических больных, призывников и беременных. При этом санитарные врачи отмечают, что прививку нужно делать как можно раньше, чтобы реакция на нее завершилась до сезонного всплеска заболевания.