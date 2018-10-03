2018-10-03T14:09:21+03:00
Общество

В Волгоградской области пропала пенсионерка с потерей памяти

От женщины нет никаких вестей уже двое суток
Сергей ВИКТОРОВ
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Женщина ушла за грибами и заблудиласьЖенщина ушла за грибами и заблудиласьФото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Полиция Жирновского района Волгоградской области уже вторые сутки ищет без вести пропавшую в лесу 81-летнюю женщину. Потеряшка страдает потерей памяти.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, 2 октября в полицию обратился 59-летний мужчина. Он рассказал, что его 81-летняя мать еще 1 октября ушла в лес собирать грибы, но домой не вернулась. Однако несколько раз она все же звонила сыну на мобильный и говорила, что заблудилась.

На вид женщине 70-80 лет, серые глаза, седые прямые волосы. Телосложение среднее, губы тонкие. Женщина сильно сутулится и страдает провалами памяти.

В день исчезновения она была одета в коричневую ветровку, черные колготки, на голову женщина повязала темно-красный платок.

Сейчас без вести пропавшую женщину ищут шесть поисковых групп. Полиция обращается ко всем, кто владеет информацией о местонахождении пропавшей женщины, позвонить по телефонам 8-84454-5-23-02 (дежурная часть отдела МВД России по Жирновскому району), или 30-44-44 (телефон доверия ГУ МВД России по Волгоградской области).

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