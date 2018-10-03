На юге Волгограда «Лада» протаранила фуру с кислородом

СЕГОДНЯ 13:17 2018-10-03T13:18:20+03:00

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Два человека получили травмы в результате столкновения отечественной легковушки и грузовика. Авария произошла в Красноармейском районе Волгограда.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в 10:35. 31-летняя женщина ехала на ВАЗ-2110 по проспекту Героев Сталинграда. Напротив дома №68 она не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и врезалась в грузовик Volvo с полуприцепом. В результате аварии автоледи и 18-летний пассажир «Лады» с травмами доставлены в больницу.

Еще одна авария с пострадавшими произошла в 18:30 в Кировском районе Волгограда. 30-летний мужчина, управляя Toyota Corolla, ехал по улице Кирова. Напротив дома №109 он не уступил дорогу «Ладе Приоре», за рулем которой сидела 30-летняя женщина. В результате ДТП двухлетний мальчик, ехавший в «Приоре», госпитализирован.