Во дворах Волгограда установят 45 игровых и спортивных площадок

СЕГОДНЯ 13:15 2018-10-03T13:15:24+03:00

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В этом году еще десятки дворов в Волгограде станут красивыми и ухоженными. Все благодаря участию города в проекте «Формирование комфортной городской среды». В рамках этого проекта во дворах полностью обновили проезды и тротуары, установили новые светильники и лавочки, а теперь приступили к обустройству детских площадок. Всего в этом году во дворах установят 18 игровых и 7 спортивных площадок, а также 20 спортивно-оздоровительных комплексов. А в некоторых дворах появятся универсальные спортивные площадки с футбольными воротами, баскетбольными кольцами, тренажерами и ударогасящей сеткой.

В Центральном и Советском районах такие площадки уже смонтировали, сейчас идут работы в Ворошиловском районе.

- Параллельно во дворах ставят ограждения, отделяющие проезжую часть от зеленой зоны, - уточняют «КП-Волгоград» в мэрии. - Также во многих дворах дополнительно оборудуют контейнерные площадки и установят камеры видеонаблюдения. Все работы завершат до конца этого года.