Каждый второй волгоградец уже доволен дорогами в Волгограде

СЕГОДНЯ 12:42 2018-10-03T12:42:26+03:00

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То, что в последние годы дороги в Волгограде стали лучше - неоспоримый факт. Даже самые заядлые скептики это отмечают. И как результат - Волгоград значительно поднялся в рейтинге среди городов России по качеству дорог. Составили рейтинг эксперты Финансового университета при Правительстве России. Волгоград по «дорожному индексу» занял 23-е место (из 78-ми городов с населением свыше 250-ти тысяч человек). Правда, с конца.

Оценивали состояние дорог сами жители городов, которых опрашивали исследователи. Людей просили оценить по принципу «хорошо/плохо» качество дорог, работу общественного транспорта и Госавтоинспекции. Так вот, 53% волгоградцев оценили наши дороги на «хорошо». Работу общественного транспорта в Волгограде на «хорошо и удовлетворительно» оценили 76% горожан. А работой ГИБДД довольны 79% волгоградцев.

А самые лучшие дороги и транспорт - в Грозном (там 99% жителей довольны их качеством). Хуже всего с дорогами и транспортом, по данным исследования, - у наших соседей в Астрахани.

- В России постоянно увеличивается доля тех, кто оценивает состояние дорог в своём городе как хорошее и удовлетворительное. Сегодня такого мнения придерживаются 63 % жителей крупных и средних российских городов против 40 % в 2011 году. Оценка работы городского транспорта остаётся стабильно высокой, как и все последние годы – сегодня её положительно оценивают 82 %. В 2018 году несколько выросла доля положительных оценок работы Госавтоинспекции – сегодня её работу оценивают как хорошую и удовлетворительную 79 % россиян против 61 % в 2011 году, – пояснили в Финансовом университете.