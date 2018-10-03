В Волгоградской области «Лада» протаранила иномарку, грузовик и газовую магистраль

СЕГОДНЯ 11:58 2018-10-03T11:59:09+03:00

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Один человек получил травмы в результате столкновения сразу трех автомобилей. Авария произошла вечером вторника, 2 октября, в Еланском районе Волгоградской области.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в 17:45. 22-летняя женщина ехала на своей «Ладе Калине» по улице Красной. На пересечении с улицей Советской она не уступила дорогу иномарке Kia Rio и врезалась в нее. От удара иномарку выбросило на обочину, она врезалась в ограждение газовой задвижки, припаркованный возле одного из домов по улице Красной грузовик «Газель», после чего Kia перевернулась. В результате аварии пострадал 47-летний водитель иномарки. Мужчина с различными травмами оказался в больнице.

Добавим, всего за сутки в Волгоградской области произошло семь аварий, один человек погиб, десять получили различные травмы.