На юге Волгограда отремонтировали улицу Лазоревая

СЕГОДНЯ 11:46 2018-10-03T11:46:48+03:00

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Улицу Лазоревая, которая идет от границы Красноармейского района до проспекта Героев Сталинграда, сегодня не узнать. Шесть полос новенького покрытия, по которому ехать одно удовольствие. На днях рабочие «ДСЭР Советского района» уложили здесь последние 100 тонн асфальтобетонной смеси. И теперь вся Вторая Продольная приведена в должное состояние (накануне отремонтировали 8 километров магистрали в Кировском районе, и 2,3 сделали в Красноармейском).

- Сейчас рабочие приводят в порядок обочины и прилегающую территорию, вывозят строительный мусор, после чего на новое полотно нанесут соответствующую дорожную разметку, - уточняют в мэрии Волгограда.

И напоминают, что такой масштабный ремонт стал возможен благодаря участию Волгограда в федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги».

Кстати, улицу Лазоревую ни разу полностью не перекрывали во время ремонта: работы шли в две смены и беспрерывно. А все благодаря тому, что у МУП имеется собственный парк техники и комплекс по выпуску асфальтобетонных смесей, а значит предприятие не зависит от поставщиков, что экономит время и деньги.