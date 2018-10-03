Астраханец зарезал беременную жену на глазах у детей

СЕГОДНЯ 10:51 2018-10-03T10:51:48+03:00

Мужчина в порыве гнева несколько раз ударил жену в грудь ножом, от полученных ран она тут же скончалась.

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Сейчас ему 23 года и следуюбщие 17 лет он проведет в колонии строгого режима. Такой суровый вердикт вынес ему Астраханский областной суд. Но некоторые уже говорят, что даже такой срок - маленький за то, что он сделал.

А совершил он страшное - убил собственную жену. Зарезал, зная, что она носит под сердцем его третьего ребенка. Случилось это 12 января 2018 года. Мужчина на подпитии закатил дома скандал. Слово за слово и вот уже разгневанный астраханец хватает нож и наносит несколько ударов в грудь своей супруги.

Ужасно еще и то, что все это произошло на глазах двух его малолетних детей, которые в момент ссоры находились в доме. Их мама скончалась на месте от полученных ран.

Мужчину судили по статье «умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности». В ходе следствия свою вину он отрицать не стал. Но, несмотря на раскаяние, суд был суров: вердикт - 17 лет «строгача».