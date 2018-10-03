Под Волгоградом годовалый ребенок случайно откусил градусник

СЕГОДНЯ 10:01 2018-10-03T10:01:38+03:00

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Ни день в Волгоградской области без ЧП не обходится. 2 октября у волгоградских спасателей был жаркий денек. Особенно «жарко» пришлось им в Калаче-на-Дону, где вспыхнуло заброшенное здание. Тревожное сообщение о пожаре поступило к ним в 10.38. Очевидцы рассказали, что горит здание на площади Павших Борцов. Когда спасатели прибыли на место, двухэтажный дом был полностью в огне. Четыре часа понадобилось спасателям, чтобы ликвидировать возгорание. Кровля рухнула, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

А вечером опять вызов из Калача-на-Дону: загорелись сразу две хозпостройки на улице Октябрьская. Пожар потушили, причину еще предстоит выяснить.

А в Михайловке несчастный случай произошел с годовалым малышом. Ребенка доставили в райбольницу с подозрением на токсикологическое отравление. Как пояснили родители, мальчик случайно откусил градусник. Ребенок находится под наблюдением врачей.