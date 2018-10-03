Трое волжан украли у банка более ста миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:33 2018-10-03T09:33:20+03:00

Аферисты взяли 135 миллионов в кредит, а взыскали с них только 20 миллионов. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Изменить размер текста: A A

Следователи СУ СК по региону разоблачили группу мошенников, которые проворачивали многомиллионные аферы, да еще и не со своими деньгами, а с банковскими. На скамье подсудимых оказались директор и бухгалтер фирмы, а также их приятель.

Как рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по региону, еще в 2013-м эти «бизнесмены» по фиктивным документам получили в двух крупных банках большие кредиты - в общей сложности 135 миллионов рублей. В первый год, создавая видимость работы компании, мошенники даже оплачивали проценты по займам, а потом перестали. С поручителя банк смог взыскать лишь 20 миллионов рублей.

Чтобы выкрутиться из этой ситуации, приятель директора предложил ему схему: обратиться в Арбитражный суд с требованием взыскать с его же фирмы 90 миллионов рублей, которые он якобы ранее ей занял. Что директор и сделал в декабре 2015-го. Но провернуть схему не получилось.

К слову, приятель уже ранее дважды пытался провернуть такую аферу с другими банками и фирмами, но потерпел фиаско, и даже был осужден за это к двум годам лишения свободы. Чтобы не попасть опять за решетку, он решил откупиться от следователя, и предложил тому 1 миллион рублей, за то, что ему сменят статус с «обвиняемого» на «свидетеля». Но попался еще и на взятке. При передаче денег его задержали сотрудники ЭБиПК.

И теперь эти трое обвиняются сразу по нескольким статьям: за «мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой в особо крупном размере», «причинение имущественного ущерба путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере», «фальсификация доказательств по гражданскому делу», а приятель еще и за «дачу взятки в крупном размере».

Прокуратура уже утвердила обвинение и дело направили в суд.