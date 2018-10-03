Отключения горячей воды в Дзержинском районе продлятся до 5 октября

СЕГОДНЯ 09:30 2018-10-03T09:30:47+03:00

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С 11 сентября 2018 года отключили горячую воду в жилых массивах четырех районов Волгограда. Обитатели Кировского, Тракторозаводского и Краснооктябрьского уже могут сказать друг другу «С легким паром!». А вот жителям Дзержинского района придется еще несколько дней пользоваться водогрейками и купаться в тазике. Отключения горячей воды в поселке Ангарском продлили до 4 октября включительно. В Жилгородке и на Семи Ветрах придется терпеть неудобства до 5 октября включительно.

- Представители подрядной организации в ускоренном темпе реконструируют старые теплопроводы на улицах Тобухина, Землячки, Восточно-Казахстанской, Краснополянской, Колпинской, Симонова в Дзержинском районе. Теплосети здесь самые старые в городе, их износ достиг критического уровня, и откладывать реконструкцию больше было нельзя, - поясняют в «Концессиях теплоснабжения».

Обновление теплотрасс совместили с плановыми остановками и ремонтами котельных. Но из-за чемпионата мира по футболу работы пришлось перенести с лета на осень. Котельные уже готовы к отопительному сезону. А вот с заменой труб в срок уложиться не удалось - слишком большой объем, обновляют в Дзержинском участок теплотрассы протяженностью более километра. Коммунальщики делают все возможное, чтобы уложиться в новый срок. Ведь холода уже не за горами.