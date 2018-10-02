2018-10-02T21:17:33+03:00
Общество

Волгоградцы беднеют, но все чаще берут ипотеку

Количество выданных займов выросло на 46 процентов
Екатерина МАЛИНИНА
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Волгоградская область не самый богатый регион на просторах страны. Но несмотря на это волгоградцы стабильно берут жилищные кредиты. Особенно количество желающих оформить ипотеку выросло в этом году – на 45,8 процента. За восемь месяцев этого года банки выдали 13 тысяч займов под квартиры и комнаты. Их общая сумма – почти 21,5 миллиарда рублей.

Причины стремительного роста - значительное снижение процентной ставки. Теперь можно взять деньги взаймы под 10 и под 8 процентов. Ну а если волгоградцы попадают под программу «Обеспечение жильем молодых семей», то могут рассчитывать на снижение процентной ставки на 3 процента. Также есть и те, кто уже воспользовался льготной ипотекой под 6 процентов после рождения второго ребенка.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области, на данный момент в регионе строятся пять жилищных комплексов. Когда дома сдадут, на рынке недвижимости появятся 1,2 миллиона квадратных метров нового жилья.

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