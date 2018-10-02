Волгоградцы беднеют, но все чаще берут ипотеку
Волгоградская область не самый богатый регион на просторах страны. Но несмотря на это волгоградцы стабильно берут жилищные кредиты. Особенно количество желающих оформить ипотеку выросло в этом году – на 45,8 процента. За восемь месяцев этого года банки выдали 13 тысяч займов под квартиры и комнаты. Их общая сумма – почти 21,5 миллиарда рублей.
Причины стремительного роста - значительное снижение процентной ставки. Теперь можно взять деньги взаймы под 10 и под 8 процентов. Ну а если волгоградцы попадают под программу «Обеспечение жильем молодых семей», то могут рассчитывать на снижение процентной ставки на 3 процента. Также есть и те, кто уже воспользовался льготной ипотекой под 6 процентов после рождения второго ребенка.
Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области, на данный момент в регионе строятся пять жилищных комплексов. Когда дома сдадут, на рынке недвижимости появятся 1,2 миллиона квадратных метров нового жилья.