Волгоградцы беднеют, но все чаще берут ипотеку

СЕГОДНЯ 21:02 2018-10-02T21:17:33+03:00

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Волгоградская область не самый богатый регион на просторах страны. Но несмотря на это волгоградцы стабильно берут жилищные кредиты. Особенно количество желающих оформить ипотеку выросло в этом году – на 45,8 процента. За восемь месяцев этого года банки выдали 13 тысяч займов под квартиры и комнаты. Их общая сумма – почти 21,5 миллиарда рублей.

Причины стремительного роста - значительное снижение процентной ставки. Теперь можно взять деньги взаймы под 10 и под 8 процентов. Ну а если волгоградцы попадают под программу «Обеспечение жильем молодых семей», то могут рассчитывать на снижение процентной ставки на 3 процента. Также есть и те, кто уже воспользовался льготной ипотекой под 6 процентов после рождения второго ребенка.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области, на данный момент в регионе строятся пять жилищных комплексов. Когда дома сдадут, на рынке недвижимости появятся 1,2 миллиона квадратных метров нового жилья.