2018-10-02T19:22:14+03:00
Общество

Новый губернатор Астраханской области завел аккаунт в Инстаграм

Сергей Морозов осваивается в соцсетях
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Морозов - "Соцсети необходимы, так как это обратная связь"Морозов - "Соцсети необходимы, так как это обратная связь"
Изменить размер текста:

Новый губернатор Астраханской области Сергей Морозов, который пока работает с приставкой «врио», на первой же своей пресс-конференции в новой должности пообещал, что обязательно заведет аккаунты в соцсетях.

- Думаю, что это необходимо. Потому что должность предполагает обратную связь. Я хочу знать, что думают наши люди, - отметил Сергей Морозов.

И свое обещание сдержал. Буквально в первый же день завел себе аккаунт в Инстаграм и уже разместил там первые записи - о назначении, о встрече с региональным парламентом. А ,например, сегодня, 2 октября, Сергей Морозов встречался с лидерами региональных религиозных общин, о чем и поведал своим подписчикам. И подкрепил фото со свечкой в храме.

- Рабочий день начал со знакомства с лидерами региональных религиозных общин - главой Астраханской митрополии митрополитом Никоном и председателем Регионального духовного управления мусульман Джантасовым Рауфом-хазратом.

sp.morozovsp.morozov
Рабочий день начал со знакомства с лидерами региональных религиозных общин - главой Астраханской митрополии митрополитом Никоном и председателем Регионального духовного управления мусульман Джантасовым Рауфом-хазратом. #АстраханскаяОбласть #Астрахань
813 отметок «Нравится»35 комментариевInstagram

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградцы беднеют, но все чаще берут ипотеку
Бери и катайся: в центре Волгограда бесплатно дадут велосипед для прогулки
В Астрахани бывший полицейский расстрелял коллегу из табельного пистолета
Под Волгоградом маршрутка из Урюпинска попала в ДТП
Наркоторговец из Урюпинска получил 11 лет колонии за продажу килограмма героина
В Волгоградской области повысили стоимость трудового патента для мигрантов
Новую котельную на севере Волгограда готовят к пробному пуску
«Кванториум» в волгоградском ГДЮЦ примет 800 учеников
Миллиард: столько нарушители ПДД отдадут на дороги Волгоградской области
Волжанин, в упор расстрелявший оппонента за музыку, арестован на два месяца
Турфирму заставили вернуть волгоградке деньги за путевку в Турцию
Волгоградцы приняли ремонт контактной сети троллейбуса за ее демонтаж
В Волгограде со стоянки «увели» гидроцикл на прицепе
В Волгограде площадь Чекистов затопило водой из поврежденного водовода
В Волгограде чиновнику Роспотребнадзора грозит 12 лет за взятки
Волгоградский губернатор и начальник ПривЖД подписали соглашение
В Волгограде прокуратура запретила продавать вейпы детям
Волгоградцам рассказали, где можно будет оплатить коммуналку без комиссии
В Волгограде трезвый водитель иномарки въехал в «Ладу» с пьяным за рулем
Андрей Бочаров: Если я соберусь в отставку, то обязательно об этом сообщу
В Волгограде половина пешеходных переходов у школ опасна для жизни
В Волгограде задержали двух драг-дилеров из Таджикистана