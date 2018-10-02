Новый губернатор Астраханской области завел аккаунт в Инстаграм

СЕГОДНЯ 19:20 2018-10-02T19:22:14+03:00

Морозов - "Соцсети необходимы, так как это обратная связь"

Изменить размер текста: A A

Новый губернатор Астраханской области Сергей Морозов, который пока работает с приставкой «врио», на первой же своей пресс-конференции в новой должности пообещал, что обязательно заведет аккаунты в соцсетях.

- Думаю, что это необходимо. Потому что должность предполагает обратную связь. Я хочу знать, что думают наши люди, - отметил Сергей Морозов.

И свое обещание сдержал. Буквально в первый же день завел себе аккаунт в Инстаграм и уже разместил там первые записи - о назначении, о встрече с региональным парламентом. А ,например, сегодня, 2 октября, Сергей Морозов встречался с лидерами региональных религиозных общин, о чем и поведал своим подписчикам. И подкрепил фото со свечкой в храме.

- Рабочий день начал со знакомства с лидерами региональных религиозных общин - главой Астраханской митрополии митрополитом Никоном и председателем Регионального духовного управления мусульман Джантасовым Рауфом-хазратом.