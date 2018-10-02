2018-10-02T18:49:00+03:00
Общество

Бери и катайся: в центре Волгограда бесплатно дадут велосипед для прогулки

Акция «Свободный велосипед Mobee» пройдет с 4 по 7 октября и завершится велоэкскурсией
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Три дня можно будет кататься бесплатно, первые велостанции появятся в вузов.Три дня можно будет кататься бесплатно, первые велостанции появятся в вузов.Фото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

В Волгограде запускают уникальный проект по велопрокату, который уже успешно работает во многих цивилизованных городах. И ради привлечения волгоградцев к велосипедному движению, вместе с администрацией Волгограда компания проводит акцию под названием «Свободный велосипед Mobee».

В чем суть акции?

Любой желающий сможет абсолютно бесплатно взять велосипед в пунктах проката, расположенных в Центральном и Ворошиловском районах, покататься на нем по городу и вернуть в любую из велостанций.

Когда?

Акция будет проходить три дня - с 4 по 7 октября.

А завершится акция велоэкскурсией по Центральному району Волгограда, которая пройдет 7 октября.

Где?

- Первые велостанции появятся в Волгограде у ведущих вузов - ВолгГМУ, ВолгГТУ и ВГСПУ. Так что студенты этих заведений могут первыми протестировать, как работает велопрокат, - говорят в администрации Волгограда. - А организаторы смогут понять насколько будет востребован такой сервис в нашем городе.

Что еще важно?

Новым сервисом велопроката можно пользоваться с помощью мобильных приложения (доступны в Play market и App store). Вы находите свободный велосипед, с помощью QR-кода его разблокируете, и отправляетесь на прогулку!

Чтобы велосипед не воровали, на них установлены модули GPS/ГЛОНАСС. Служба безопасности компании мгновенно может вычислить местонахождение украденного велосипеда и передать информацию в полицию.

Если сервис все-таки понравится волгоградцам, его запустят в городе уже в апреле 2019-го.

Напомним, что в последние годы в Волгограде активно развивается велодвижение и велосипедная инфраструктура - дорожки и выделенные полосы на магистралях.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградцы беднеют, но все чаще берут ипотеку
Новый губернатор Астраханской области завел аккаунт в Инстаграм
В Астрахани бывший полицейский расстрелял коллегу из табельного пистолета
Под Волгоградом маршрутка из Урюпинска попала в ДТП
Наркоторговец из Урюпинска получил 11 лет колонии за продажу килограмма героина
В Волгоградской области повысили стоимость трудового патента для мигрантов
Новую котельную на севере Волгограда готовят к пробному пуску
«Кванториум» в волгоградском ГДЮЦ примет 800 учеников
Миллиард: столько нарушители ПДД отдадут на дороги Волгоградской области
Волжанин, в упор расстрелявший оппонента за музыку, арестован на два месяца
Турфирму заставили вернуть волгоградке деньги за путевку в Турцию
Волгоградцы приняли ремонт контактной сети троллейбуса за ее демонтаж
В Волгограде со стоянки «увели» гидроцикл на прицепе
В Волгограде площадь Чекистов затопило водой из поврежденного водовода
В Волгограде чиновнику Роспотребнадзора грозит 12 лет за взятки
Волгоградский губернатор и начальник ПривЖД подписали соглашение
В Волгограде прокуратура запретила продавать вейпы детям
Волгоградцам рассказали, где можно будет оплатить коммуналку без комиссии
В Волгограде трезвый водитель иномарки въехал в «Ладу» с пьяным за рулем
Андрей Бочаров: Если я соберусь в отставку, то обязательно об этом сообщу
В Волгограде половина пешеходных переходов у школ опасна для жизни
В Волгограде задержали двух драг-дилеров из Таджикистана