Бери и катайся: в центре Волгограда бесплатно дадут велосипед для прогулки
В Волгограде запускают уникальный проект по велопрокату, который уже успешно работает во многих цивилизованных городах. И ради привлечения волгоградцев к велосипедному движению, вместе с администрацией Волгограда компания проводит акцию под названием «Свободный велосипед Mobee».
В чем суть акции?
Любой желающий сможет абсолютно бесплатно взять велосипед в пунктах проката, расположенных в Центральном и Ворошиловском районах, покататься на нем по городу и вернуть в любую из велостанций.
Когда?
Акция будет проходить три дня - с 4 по 7 октября.
А завершится акция велоэкскурсией по Центральному району Волгограда, которая пройдет 7 октября.
Где?
- Первые велостанции появятся в Волгограде у ведущих вузов - ВолгГМУ, ВолгГТУ и ВГСПУ. Так что студенты этих заведений могут первыми протестировать, как работает велопрокат, - говорят в администрации Волгограда. - А организаторы смогут понять насколько будет востребован такой сервис в нашем городе.
Что еще важно?
Новым сервисом велопроката можно пользоваться с помощью мобильных приложения (доступны в Play market и App store). Вы находите свободный велосипед, с помощью QR-кода его разблокируете, и отправляетесь на прогулку!
Чтобы велосипед не воровали, на них установлены модули GPS/ГЛОНАСС. Служба безопасности компании мгновенно может вычислить местонахождение украденного велосипеда и передать информацию в полицию.
Если сервис все-таки понравится волгоградцам, его запустят в городе уже в апреле 2019-го.
Напомним, что в последние годы в Волгограде активно развивается велодвижение и велосипедная инфраструктура - дорожки и выделенные полосы на магистралях.