Бери и катайся: в центре Волгограда бесплатно дадут велосипед для прогулки

СЕГОДНЯ 18:49 2018-10-02T18:49:00+03:00

Три дня можно будет кататься бесплатно, первые велостанции появятся в вузов. Фото: Тимур ХАНОВ

Акция «Свободный велосипед Mobee» пройдет с 4 по 7 октября и завершится велоэкскурсией

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В Волгограде запускают уникальный проект по велопрокату, который уже успешно работает во многих цивилизованных городах. И ради привлечения волгоградцев к велосипедному движению, вместе с администрацией Волгограда компания проводит акцию под названием «Свободный велосипед Mobee».

В чем суть акции?

Любой желающий сможет абсолютно бесплатно взять велосипед в пунктах проката, расположенных в Центральном и Ворошиловском районах, покататься на нем по городу и вернуть в любую из велостанций.

Когда?

Акция будет проходить три дня - с 4 по 7 октября.

А завершится акция велоэкскурсией по Центральному району Волгограда, которая пройдет 7 октября.

Где?

- Первые велостанции появятся в Волгограде у ведущих вузов - ВолгГМУ, ВолгГТУ и ВГСПУ. Так что студенты этих заведений могут первыми протестировать, как работает велопрокат, - говорят в администрации Волгограда. - А организаторы смогут понять насколько будет востребован такой сервис в нашем городе.

Что еще важно?

Новым сервисом велопроката можно пользоваться с помощью мобильных приложения (доступны в Play market и App store). Вы находите свободный велосипед, с помощью QR-кода его разблокируете, и отправляетесь на прогулку!

Чтобы велосипед не воровали, на них установлены модули GPS/ГЛОНАСС. Служба безопасности компании мгновенно может вычислить местонахождение украденного велосипеда и передать информацию в полицию.

Если сервис все-таки понравится волгоградцам, его запустят в городе уже в апреле 2019-го.

Напомним, что в последние годы в Волгограде активно развивается велодвижение и велосипедная инфраструктура - дорожки и выделенные полосы на магистралях.