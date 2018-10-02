2018-10-02T17:49:03+03:00
Происшествия

В Астрахани бывший полицейский расстрелял коллегу из табельного пистолета

Уголовное дело направлено в суд
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На скамье подсудимых в Астрахани оказался полицейский, правда, теперь уже бывший. Его обвиняют в убийстве своего коллеги.

Случилось это еще 16 апреля 2017-го. В тот злосчастный день сотрудник Астраханского линейного отдела МВД России на транспорте заступил на суточное дежурство по охране здания вместе с заместителем начальника ЛОПа. Охраняемый объект находится в порту Астрахани. На часах было 22.30, когда стражи порядка зашли в помещение. Там между ними завязалась ссора, которая быстро переросла в перепалку. В порыве гнева правоохранитель выхватил свое табельное оружие «ПМ» и несколько раз выстрелил в голову заместителю начальника. Тот скончался на месте.

Сотрудники отдела по расследованию особо важных дел Южного следственного управления на транспорте СК РФ собрали все улики и факты, доказывающие вину обвиняемого. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением (по статье «Убийство») передали в суд.

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